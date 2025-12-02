Himachal News: पांवटा साहिब से दिल्ली के लिए HRTC की वोल्वो नाइट सर्विस शुरू, जानें रूट और किराया

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जिला सिरमौर के गुरु की नगरी पांवटा साहिब से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रात्रि वोल्वो बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा 1 दिसंबर से शुरू हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम वोल्वो डिपो तारा देवी कि यह बस पांवटा साहिब से रात्रि 9:00 बजे हरियाणा के यमुनानगर करनाल पानीपत होते हुए मध्य रात्रि 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

717 रुपये होगा किराया उसके बाद अगले दिन सुबह 10:30 बजे दिल्ली से पांवटा साहिब के लिए वापिस वोल्वो बस चलेगी। जो की शाम को 4:30 बजे पांवटा साहिब पहुंचेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा वोल्वो बस का किराया 717 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया है।