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सिरमौर में होमगार्ड जवानों की जांबाजी, सिरमौर के मातर स्कूल में फंसे 43 बच्चों और 12 स्टाफ सदस्यों का किया रेस्क्यू

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:24 PM (IST)

नाहन के मातर में उफनती नदी और पहाड़ी नाले के बीच फंसे 43 स्कूली बच्चों और 12 स्टाफ सदस्यों को होमगार्ड जवानों ने सुरक्षित निकाला।

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HighLights

  1. नाहन के मातर स्कूल के 43 बच्चे फंसे थे

  2. होमगार्ड ने 12 स्टाफ सदस्यों को भी बचाया

  3. उफनती नदी और पहाड़ी नाले से सुरक्षित निकाला

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के मातर में उफनती नदी और पहाड़ी खाले के बीच फंसे स्कूली बच्चों और स्टाफ सदस्यों को होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचाया।

मातर स्कूल में फंसे 43 बच्चों और 12 स्टाफ सदस्यों को फंसे होने की सूचना प्रशासन को 3 बजे मिली। प्रशासन और स्थानीय लोगों के त्वरित सहयोग से समय रहते सभी को तीन घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित निकाला।

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नाहन के मातर स्कूल के समीप नदी का पानी बढ़ने की सूचना मिलते ही एसडीएम नाहन राजीव संख्यान ने मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए रेस्क्यू के आदेश किए। जिसके बाद आपदा प्रबंधन टीमों, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

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मौके पर पहुंचे होमगार्ड के जांबाज जवानों ने अदम्य साहस और मुस्तैदी का परिचय दिया। एक तरफ उफनती नदी और दूसरी तरफ जंगल से आ रहे तेज़ पहाड़ी खाले (नाले) के खौफनाक बहाव के बावजूद जवानों ने सुरक्षित रास्ते तैयार किए।

जवानों ने एक-एक करके स्कूल के 43 विद्यार्थियों व 12 स्टाफ सदस्यों को सकुशल बाहर निकाला। जिला सिरमौर में दोपहर बाद से मूसलाधार बारिश से जिला में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई थी।

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बच्चों के सुरक्षित बाहर निकलने की खबर मिलते ही परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और पूरे क्षेत्र सहित जिला प्रशासन ने राहत की गहरी सांस ली। स्थानीय लोगों और परिजनों ने बच्चों को बचाने वाले होमगार्ड के जांबाज जवानों की दिल से सराहना की है।