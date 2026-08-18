सिरमौर में होमगार्ड जवानों की जांबाजी, सिरमौर के मातर स्कूल में फंसे 43 बच्चों और 12 स्टाफ सदस्यों का किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के मातर में उफनती नदी और पहाड़ी खाले के बीच फंसे स्कूली बच्चों और स्टाफ सदस्यों को होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचाया।

मातर स्कूल में फंसे 43 बच्चों और 12 स्टाफ सदस्यों को फंसे होने की सूचना प्रशासन को 3 बजे मिली। प्रशासन और स्थानीय लोगों के त्वरित सहयोग से समय रहते सभी को तीन घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित निकाला।

नाहन के मातर स्कूल के समीप नदी का पानी बढ़ने की सूचना मिलते ही एसडीएम नाहन राजीव संख्यान ने मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए रेस्क्यू के आदेश किए। जिसके बाद आपदा प्रबंधन टीमों, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

मौके पर पहुंचे होमगार्ड के जांबाज जवानों ने अदम्य साहस और मुस्तैदी का परिचय दिया। एक तरफ उफनती नदी और दूसरी तरफ जंगल से आ रहे तेज़ पहाड़ी खाले (नाले) के खौफनाक बहाव के बावजूद जवानों ने सुरक्षित रास्ते तैयार किए।