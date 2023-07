Himachal Weather Update देर रात हुई बारिश से सिरमौर जिले में गिरी जटोन बैराज खतरे के निशान के समय पहुंच गया जिसके बाद बैराज के सभी 10 गेट एक साथ खोल दिए गए हैं। देर रात से जारी भारी बारिश को देखते हुए एसडीएम पच्छाद राजगढ़ शिलाई व संगडाह ने अपने अपने उपमंडल में सभी सरकारी स्कूलों में आज का अवकाश घोषित कर दिया है।

सिरमौर में भारी बारिश से गिरी बैराज खतरे के निशान पर पहुंचा, जिले में आज बंद रहेंगे स्‍कूल

