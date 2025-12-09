Language
    Sirmaur News: घर में भड़की आग में जिंदा जल गया बुजुर्ग, हादसा या साजिश? पुलिस कर रही जांच

    By Manmohan Vashisht Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:46 PM (IST)

    सिरमौर के संगड़ाह में एक घर में आग लगने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हरीराम नाम के यह व्यक्ति बांदल गांव में अपने घर में अकेले रहते थे। ग्रामीणो ...और पढ़ें

    सिरमौर जिला के बांदल गांव में घर में आग लगने से व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक अग्निकांड में बुजुर्ग की मौत हो गई। श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल संगड़ाह की चौकर पंचायत के बांदल गांव में सोमवार रात को एक घर में आग लग गई। 65 वर्षीय हरीराम पुत्र मनसा राम इस आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। 

    हादसे का पता चलने के पर हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक घर और खुद हरीराम बुरी तरह से झुलस चुके थे। 

    गांव से कुछ दूरी पर अकेले रहते थे हरीराम

    पंचायत प्रधान शशि भूषण ने बताया कि हरीराम गांव से कुछ दूरी पर अकेले घर में रहते थे। इस कारण आग लगने पर उन्हें कोई समय रहते नहीं बचा पाया। 

    भुगतना पड़ रहा फायर स्टेशन न होने का खामियाजा

    गौरतलब है कि, फायर स्टेशन अथवा चौकी न होने से उपमंडल संगड़ाह में पहले भी आग लगने की कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों को अकसर नुकसान झेलना पड़ रहा है। 

    प्रशासन ने दी फौरी राहत

    तहसीलदार नौहराधार विनोद कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को 25 हजार रुपये की फौरी राहत जारी की गई है। साथ ही औपचारिकताएं पूरी होने पर नियमानुसार घर के नुकसान का मुआवजा भी जारी किया जाएगा।

    पोस्टमार्टम के लिए नाहन भिजवाया शव

    उधर पुलिस थाना प्रभारी संगड़ाह प्रीतम सिंह ने बताया कि व्यक्ति के बहुत ज्यादा झुलसने के कारण शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा गया है। घर में आप कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा है या कोई साजिश तो नहीं। 

