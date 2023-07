Himachal Pradesh News: चंडीगढ़-पांवटा साहिब-देहरादून नेशनल हाईवे पर गिरा पेड़, दो घंटे ठप रहा यातायात

Himachal Pradesh News जिला सिरमौर में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 07 चंडीगढ़ कालाअंब पांवटा साहिब देहरादून 2 घंटे सैनवाला में बंद रहा। करीब दो घंटे बाद यातायात बहाल हो पाया। इसके अतिरिक्त नाहन श्रीरेणुकाजी हरिपुरधार रोड भी दनोई में बंद है। जिसके चलते वाहनों की आवाजाही संगडाह उपमंडल में बंद हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने एनएच के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।

चंडीगढ़-पांवटा साहिब-देहरादून नेशनल हाईवे पर गिरा पेड़, दो घंटे ठप रहा यातायात

नाहन, जागरण संवाददाता: जिला सिरमौर में पिछले 1 सप्ताह से जारी लगातार बारिश का सिलसिला सोमवार सुबह तक जारी रहा। जिला सिरमौर में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 07 चंडीगढ़ कालाअंब पांवटा साहिब देहरादून 2 घंटे सैनवाला में बंद रहा। पेड़ के नीचे से दो पहिया वाहन निकल पा रहे थे। एनएच के अधिकारियों को हाईवे बंद होने की सूचना मिली, तो एनएच खोलने के लिए विभाग के कर्मचारी व अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। करीब दो घंटे बाद यातायात बहाल हो पाया। सिरमौर में अब तक 247 करोड़ से अधिक का नुकसान इसके अतिरिक्त नाहन श्रीरेणुकाजी हरिपुरधार रोड भी दनोई में बंद है। जिसके चलते वाहनों की आवाजाही संगडाह उपमंडल में बंद हो चुकी है। बता दें कि बारिश से जिला सिरमौर में अब तक 247 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वहीं जिला सिरमौर के सतोन में रविवार को पांवता शिलाई गुम्मा हाटकोटी नेशनल हाईवे 707 को खोलने के लिए ग्रामीण ने प्रदर्शन भी किया। सतोन ट्रक ऑपरेटर सोसायटी तथा स्थानीय लोगों ने एनएच के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने अधिकारियों को चेताया ट्रक ऑपरेटर के सदस्य तथा ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 दिनों में कछुआ गति से कच्ची ढांगा में सड़क को बाल करने का काम चल रहा है। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को चेताया की अगर मंगलवार दोपहर तक कच्ची ढांगा में एनएच बहाल नहीं हुआ, तो एनएच के खिलाफ धरना प्रदर्शन और तेज कर दिया जाएगा।

Edited By: Himani Sharma