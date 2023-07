Himachal Pradesh सिरमौर जिला में बारिश से एक सप्‍ताह में 247 करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को 132 करोड जलशक्ति विभाग को 70 करोड बिजली बोर्ड को 25 करोड़ का नुकसान अभी तक पहुंचा है। जबकि कृषि बागवानी नेशनल हाईवे तथा अन्य विभागों को 10 करोड़ से अधिक का नुकसान अभी तक हो चुका है।

सिरमौर जिले में बारिश से एक सप्‍ताह में 247 करोड़ का नुकसान, 62 सड़कें बंद (फाइल फोटो)

नाहन, जागरण संवाददाता: जिला सिरमौर में भारी बारिश से 1 सप्ताह में 247 करोड़ रुपए का नुकसान लोक निर्माण, जलशक्ति, एनएच, बिजली बोर्ड तथा अन्य विभागों को हुआ है। इसमें सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को 132 करोड, जलशक्ति विभाग को 70 करोड, बिजली बोर्ड को 25 करोड़ का नुकसान अभी तक पहुंचा है। जबकि कृषि, बागवानी, नेशनल हाईवे तथा अन्य विभागों को 10 करोड़ से अधिक का नुकसान अभी तक हो चुका है। करीब 10 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान वहीं जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तथा किसानों को करीब 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। रविवार को जिला सिरमौर में लोक निर्माण विभाग की 62 सड़कें बंद रही। जिसमें नाहन मंडल की 15 संगडाह की 17, शिलाई की 22, राजगढ़ की दो, पांवटा साहिब की तीन और सराहां की तीन सड़कें बंद रही। वहीं जिला सिरमौर में पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा हाटकोटी नेशनल हाईवे बार-बार बाधित हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू चल रहा है। बिजली बोर्ड की 35 डीटीआर बंद जिला सिरमौर में रविवार को बिजली बोर्ड की 35 डीटीआर बंद रही। जिसमें पांवटा साहिब की 23 और नाहन की 12 शामिल है। वहीं जिला सिरमौर में शनिवार तथा रविवार को पांच कच्चे मकानों को करीब 70 हजार रुपए का नुकसान बारिश से पहुंचा है। श्री रेणुकाजी विस के नोहराधार के नियोग में एक पक्के मकान को करीब 20 हजार का नुकसान हुआ है। शनिवार तथा रविवार को जिला में 8 गौशालाओं को 1.48 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। पीडब्ल्यूडी को 4.95 करोड़ का पहुंचा नुकसान दो दिनों में पीडब्ल्यूडी को 4.95 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। वहीं भारी बारिश तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के बंद होने के चलते पिछले 1 सप्ताह से एचआरटीसी नाहन डिपो की 4 बसे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में फंसी हैं। वही जिला में अभी भी 15 रूट बाधित है। भारी बारिश से नाहन शिमला नेशनल हाईवे पर भी जगह-जगह पत्थर गिर रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिला सिरमौर के लोगों से वाहन संभल कर चलाने का आग्रह किया है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की अपील जिला प्रशासन द्वारा की गई है।

