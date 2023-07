Himachal News: BJP का कांग्रेस पर निशाना, कहा- आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने नहीं की थी कोई भी तैयारी

Himachal Pradesh News नाहन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का सात महीनों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। कांग्रेस सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। जबकि आपदा से प्रदेश में कई लोगों ने जान गंवाई है।

BJP का कांग्रेस पर निशाना, कहा- आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने नहीं की थी कोई भी तैयारी

Your browser does not support the audio element.