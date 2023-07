Himachal Flood: जान जोखिम में डाल रहे जल शक्ति विभाग के कर्मचारी, पेयजल योजनाओं को भारी बारिश में कर रहे बहाल

भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी बिजली पानी व सड़क सुविधाओं को बहाल करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें जल शक्ति विभाग का पंप अटेंडेंट कपिल शर्मा एक बड़े नाले में टूटी पेयजल योजना की लाइन को ठीक कर रहा है।

सिरमौर में जान जोखिम में डालकर पेयजल योजनाओं को बहाल कर रहे जल शक्ति विभाग के कर्मचारी

Your browser does not support the audio element.

नाहन, जागरण संवाददाता। जिला सिरमौर में 5 दिनों तक हुई भारी बारिश के चलते, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी बिजली, पानी व सड़क सुविधाओं को बहाल करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पाइप लाइन जोडने के लिए जान जोखिम में डाली ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जल शक्ति विभाग का पंप अटेंडेंट कपिल शर्मा एक बड़े नाले में टूटी हुई पेयजल योजना की लाइन को ठीक कर रहा है। ऊपर से नाले में भारी मात्रा में पानी गिर रहा है तथा नाले के ठीक बीचोबीच कपिल शर्मा लाइन की मरम्मत कर रहा है। कई फुट गहरी थी खाई संगड़ाह उपमंडल के जलशक्ति विभाग में डूंगी पंप अटेंडेंट के पद पर कार्यरत कपिल शर्मा लगातार तेज प्रवाह से बह रहे झरने के निचे टूटी पाईप लाईन को जोड़ने के लिए जान का जोखिम उठाया। जबकि बह रहे झरने के नीचे कई फुट गहरी खाई थी। मगर कपिल ने इस बात की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखा। वायरल हुए वीडियो पर अपनी टिप्पणी देते हुए सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता संतोष शर्मा और सहायक अभियंता राजेंद्र चौधरी ने कहा की डूंगी गांव की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को जोड़ने वाले कपिल शर्मा सदैव कार्य को संपूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से करते है। अन्य कर्मचारियों के लिए मिसाल कायम की वहीं नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कपिल शर्मा की भरपूर प्रशंसा की, साथ ही मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री और जिलाधीश सिरमौर से कपिल शर्मा जैसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित करने का आग्रह किया है, जो अन्य कर्मचारियों के लिए मिसाल कायम करते है।

Edited By: Nidhi Vinodiya