सरकारी दफ्तरों को फूंकने की धमकी! कांग्रेस पर भड़के डॉ. बिंदल; बोले- हिमाचल में चल रहा 'गुंडाराज'

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में कानून का राज समाप्त होता जा रहा है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में अराजकता, गुंडाराज और माफिया राज हावी हो चुका है। जिस प्रकार पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

सरकारी कार्यालय को आग लगाने की सरेआम धमकी दी गई और पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर उसे क्षतिग्रस्त किया गया, वह बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना है। नाहन में अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला।

बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना डॉ. बिंदल ने कहा कि इससे भी गंभीर बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में यह सब हुआ। डॉ. बिंदल ने कहा कि सत्ता के संरक्षण के कारण पुलिस को हड़काया गया, दबाया गया, पुलिस की गाड़ी पर चढ़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

डॉ. बिंदल ने कहा कि सोलन में कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में “भैंस के आगे बीन बजाना” यह सिद्ध किया कि मुख्यमंत्री कभी सोलन वालों की बात नहीं सुनते हैं, सोलन जिला की अवहेलना करते हैं।

कांग्रेस अपनी हार का बहाना बना रही है बिंदल ने बताया कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। इसलिए अब वह अपनी हार का बहाना पहले से तैयार कर रही है और चुनाव आयोग को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली और कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा।