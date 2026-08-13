सिरमौरी नाटी को वैश्विक पहचान दिलाने वाले डॉ. जोगेंद्र हाब्बी को राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा

जागरण संवाददाता, नाहन। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी की ओर से विभिन्न कला क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली देश की विभूतियों को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। समारोह में जिला सिरमौर की समृद्ध एवं विलुप्तप्राय लोक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार डॉ. जोगेंद्र हाब्बी को लोकनृत्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया।

ज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ समारोह ज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, विवक अग्रवाल सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ संध्या पुरेचा अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी सहित अनेक गण्यमान्य उपस्थित रहे।

सिरमौरी संस्कृति को दिलाई विशिष्ट पहचान डॉ. हाब्बी के नेतृत्व में लोक कलाकारों ने सिरमौरी नाटी सहित अनेक पारंपरिक विलुप्त प्रायः लोक विधाओं को पिछले 30-35 वर्षों से रीमिक्स गीतों और इलेक्ट्रॉनिक साजों से दूर रहकर तथा लोकवाद्यों, लोक परिधानों, लोकगीतों और लोकनृत्यों की शुद्धता को बरकरार रखते हुए देश-विदेश में हजारों मंचों पर सिरमौरी संस्कृति की विशिष्ट पहचान बनाई है।

सिरमौरी नाटी को दिलाई वैश्विक पहचान सिरमौरी नाटी को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में इनके सफल प्रयासों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड्स में दर्ज उपलब्धियों के रूप में भी मान्यता मिली है। इनकी इसी दीर्घकालीन सांस्कृतिक साधना के परिणाम स्वरूप इन्हें विदेश के एक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है।

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