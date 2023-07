Sirmaur: भारी बारिश से तबाही, कच्ची ढांग की पूरी पहाड़ी भूस्खलन से गिरी नदी में समाई; फसलों को भी भारी नुकसान

Sirmaur 54 घंटे से लगातार जारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सिरमौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा कच्ची ढांग की पूरी पहाड़ी भूस्खलन की चपेट में आकर गिरी नदी में समा गई। जिसके चलते यह एनएच कई दिनों के लिए अवरुद्ध हो गया है। बारिश से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

Sirmaur: भारी बारिश से तबाही, कच्ची ढांग की पूरी पहाड़ी भूस्खलन से गिरी नदी में समाई : जागरण

नाहन, जागरण संवाददाता: जिला सिरमौर में पिछले 54 घंटे से लगातार जारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। जिला सिरमौर में सोमवार प्रातः 136 सड़कें एमडीआर तथा संपर्क मार्ग बंद रहे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा कच्ची ढांग की पूरी पहाड़ी भूस्खलन की चपेट में आकर गिरी नदी में समा गई। जिसके चलते यह एनएच कई दिनों के लिए अवरुद्ध हो गया है। यातायात को वैकल्पिक मार्गो से शिलाई के लिए बाहल किया जाएगा। वहीं सतोन से कमराऊ के बीच में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ है। हैवना के पास रविवार से ही एक बस एचआरटीसी की फंसी है। जिसके यात्रियों को ग्रामीणों ने है गांव में शरण दी हुई है। कई छोटे वाहन भी फंसे हैं। पांवटा साहिब उपमंडल के किशनपुरा में भारी बारिश से धान के खेत पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। किसानों की फसलों को भी नुकसान नाहन उपमंडल की सतीवाला पंचायत के बोहलियो में बंटी का मकान पूरी तरह से पानी में डूब चुका है तथा उसकी गौशाला के पशु में फंस गए थे, जिनको ग्रामीणों द्वारा बचाया गया है। बंटी की 120 बकरियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त लगातार बारिश से जिला सिरमौर के किसानों की नकदी फसल टमाटर तथा शिमला मिर्च को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से जगह-जगह गिर रहे पत्थर नाहन सराहां कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907ए पर जगह-जगह भूस्खलन से बड़े-बड़े पत्थर गिर रहे हैं। मगर वाहनों की आवाजाही चल रही है। वही सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN