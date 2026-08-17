हिमाचल की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिश में LJP, युवाओं के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।
जागरण संवाददाता, नाहन। “ लोक जनशक्ति पार्टी हिमाचल प्रदेश में किसी व्यक्ति, दल या सरकार के विरोध की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि संगठन को मजबूत करते हुए हिमाचल में एक विश्वसनीय तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करेगी।” यह बात सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नवनियुक्त हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान उर्फ टिंकू ने नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।
नितिन चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह उनके लिए केवल राजनीतिक पद नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनका प्राथमिक लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना है।
इसके तहत बूथ और खंड स्तर से लेकर मंडल व जिला स्तर तक संगठन का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पार्टी में युवाओं, महिलाओं, किसानों-बागवानों, कर्मचारियों, व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नितिन चौहान ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी जल्द किया जाएगा, जिसके बाद संगठनात्मक गतिविधियों को और गति दी जाएगी।
लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जल्द हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगी। वर्तमान और पूर्व की सरकारों में युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान नहीं दिया।
हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन को नई दिशा, किसानों-बागवानों को बेहतर बाजार और स्थानीय स्तर पर उद्योग व रोजगार के अवसर बढ़ाना पार्टी के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी के खिलाफ राजनीति करने के बजाय अपने संगठन, विचार और मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी।
नितिन चौहान ने अपने पिता स्वर्गीय सदानंद चौहान की राजनीतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास को लेकर उनके जो सपने थे, उन्हें नई सोच के साथ आगे बढ़ाना उनका संकल्प है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण अपनी जगह हैं, लेकिन हिमाचल में लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पहचान और संगठनात्मक ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। इस पत्रकार वार्ता में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु चौहान, दिनेश चौधरी, अनवर खान, धीरज थापा, संजय शर्मा, गुमान सिंह, लीला सैनी, अशोक सैनी, सुनील जायसवाल, राजेश चौहान, दिनेश, प्रवेष सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।