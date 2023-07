सेब के व्यापारी हो रहे चिंतित, वाशिंगटन एप्पल का आयात शुल्क घटाने से सेब बागवानों को होगा नुकसान : जगत सिंह

Himachal Pradesh News केंद्र सरकार ने सेब समेत 28 चीजों पर रीटेलिएटर टैक्स (खुदरा विक्रेता कर) 20 फीसदी कम कर दिया है। इससे वाशिंगटन एप्पल का आयात शुल्क भी 20 फीसदी घट गया है। इससे हिमाचल के बागवानों को अपने सेब की चिंता सताने लगी है। हालांकि सेब पर रीटेलिएटर टैक्स 20 प्रतिशत की कमी 90 दिन बाद लागू होगी।

वाशिंगटन एप्पल का आयात शुल्क घटाने से सेब बागवानों को होगा नुकसान : जगत सिंह

Your browser does not support the audio element.

रिकांगपिओ, संवाद सहयोगी। केंद्र सरकार ने सेब समेत 28 चीजों पर रीटेलिएटर टैक्स (खुदरा विक्रेता कर) 20 फीसदी कम कर दिया है। इससे वाशिंगटन एप्पल का आयात शुल्क भी 20 फीसदी घट गया है। इससे हिमाचल के बागवानों को अपने सेब की चिंता सताने लगी है। हालांकि सेब पर रीटेलिएटर टैक्स 20 प्रतिशत की कमी 90 दिन बाद लागू होगी। वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 70 फीसदी से 50 फीसदी करने का हिमाचल कांग्रेस सरकार ने विरोध जताया है। सेब बागवानों को बड़ा नुकसान वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे बागवानों के खिलाफ बताया और इससे हिमाचल के सेब के अस्तित्व पर खतरा करार दिया। तो वही बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क घटाने को हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के साथ अन्याय बताया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो देश को बड़ी उम्मीद थी कि बडे-बडे समझौते होंगे परंतु उनके इस दौरे से सेब बागवानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सेब बागवानों के साथ हो रहा अन्याय मोदी ने वाशिंगटन एप्पल के आयात शुल्क को 70 से घटाकर 50 प्रतिशत करने से हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों के साथ अन्याय किया है। जबकि केंद्र सरकार ने बागवानों से वादा किया था कि सेब के आयात शुल्क को बढ़ाकर बागवानों को राहत दी जाएगी लेकिन मोदी अमेरिका जाकर बागवानों के साथ अन्याय कर आए। 20 प्रतिशत आयात शुल्क कम करने का निर्णय लिया उन्होंने कहा कि वाशिंगटन एप्पल के आयात शुल्क घटाने से सेब बागवानों को नुकसान होगा। एक ओर जहां देश के प्रधानमंत्री ने विदेशी सेब पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क कम करने का निर्णय लिया है तो वही दूसरी तरफ बागवानों के हित में निर्णय लिया है कि बाजार के अंदर जो भी विदेशी सेब आयात होगा उसका मूल्य 50 रुपये प्रति किलो से कम नहीं होगा।

Edited By: Nidhi Vinodiya