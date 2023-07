Himachal: कृषि आधारित सौर स्तंभ से मिलेगी मौसम की जानकारी, घर बैठे होगी फसलों की सिंचाई; ये भी हैं खूबियां

Himachal Pradesh प्रदेश का पहला कृषि आधारित सौर स्तंभ स्थापित किया गया है। रेडियो फ्रिकवेंसी की तरह 10 किलोमीटर के दायरे में यह सौर स्तंभ किसानों को फसलों मौसम जलवायु तथा अन्य जानकारी उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ-साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले सीसीटीवी भी स्थापित किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सफल रहा तथा अब हिमाचल में इसका ट्रायल किया जा रहा है।

Sirmaur: ट्रायल के तौर पर लगाया गया प्रदेश में पहला सौर स्तंभ : जागरण

सिरमौर / नाहन, जागरण संवाददाता: जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल में प्रदेश का पहला कृषि आधारित सौर स्तंभ स्थापित किया गया है। रेडियो फ्रिकवेंसी की तरह 10 किलोमीटर के दायरे में यह सौर स्तंभ किसानों को फसलों, मौसम, जलवायु तथा अन्य जानकारी उपलब्ध करवाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परमाणु की एक संस्था को यह प्रोजेक्ट आवंटित किया गया है। ट्रायल के तौर पर संस्था ने इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में पहली बार जिला सिरमौर की बजगा पंचायत में लगाया है। इससे पहले संस्था इस प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थापित कर चुकी है। अगला प्रोजेक्ट राजस्थान में लगना है। आर्टटैक सोलोनिक्स कंपनी के प्रबंधक विवेक अत्री ने बताया की सौर स्तंभ ट्रायल के तौर पर लगाया गया है। जोकि किसानों की फसलों, मौसम तथा फसल को पानी चाहिए या दवा, फसल में कौन सा रोग लगा है यह सब जानकारी उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ-साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले सीसीटीवी भी स्थापित किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सफल रहा तथा अब हिमाचल में इसका ट्रायल किया जा रहा है। इसके बाद राजस्थान में इसका ट्रायल किया जाएगा। भविष्य में कृषि क्षेत्र में बनेगी नई योजनाएं इस सिस्टम से एक महीने में जो भी डाटा एकत्रित होगा, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जिसके आधार पर भविष्य में कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं बनेगी। किसानों को उनके मोबाइल फोन पर समय-समय पर इस सौर स्तंभ के माध्यम से संदेश भेजे जाएंगे की फसल को इस समय कौन सी आवश्यकता है। घर बैठकर चला सकेंगे सिंचाई पंप और उपकरण आर्टटैक सोलोनिक्स कंपनी द्वारा किसानों को सौर स्तंभ के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। किसान घर से बैठकर अपने सिंचाई पंप और उपकरणों को चला सकेंगे। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिल मिल जायेगी की इस समय फसल को किस उर्वरक की आवश्यकता है।

