धर्मशाला के बाद सिरमौर की केंद्रीय जेल में भी झड़प, दो गुट आपस में भिड़े

जागरण संवाददाता, नाहन (सिरमौर)। शनिवार को जब देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो किसी बात को लेकर नाहन जेल के बंदियों के दो गुटों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में कुछ बंदियों को चोटें लगी हैं।

आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन के उपाधीक्षक सीता राम की शिकायत पर पुलिस थाना सदर नाहन में मामला पंजीकृत किया गया है। शिकायत के अनुसार शनिवार शाम को किसी बात को लेकर ब्लॉक-ए में दो गुटों के विचाराधीन बंदियों के बीच बहस के बाद मारपीट की घटना हुई।

झड़प में कई बंदी घायल घटना के समय ड्यूटी पर तैनात वार्डरों ने तुरंत हस्तक्षेप कर झगड़ा रुकवाने का प्रयास किया। परंतु बंदियों की अधिक संख्या के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। इसके बाद अन्य वॉर्डर, हेड वॉर्डर व कारागार अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। आवश्यक प्रयासों के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाकर मारपीट को रुकवाया गया।