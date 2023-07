Yellow Alert in Himachal: बादल फटने और वर्षा से लाखों का नुकसान, छह की मौत; भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी

Yellow Alert in Himachal प्रदेश में भारी वर्षा से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। शिमला के रोहड़ू में बादल फटने से आई बाढ़ में दादा-दादी व पोता बह गए। वहीं कोटखाई की बाग डुमैहर पंचायत में एक मकान पर मलबा आने से नेपाली मूल के दो लोगों की मौत हो गई। मौसम का असर हवाई सेवा पर भी पड़ा है।

बादल फटने और वर्षा से लाखों का नुकसान, छह की मौत; भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी : जागरण

