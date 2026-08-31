दो बेटियों वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी भर्ती में मिलेगा प्राथमिकता, हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बेटियों के सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना बेटे के केवल दो बेटियों वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी भर्ती में मिलने वाले 2 प्राथमिकता अंकों से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने विभाग के उस स्पष्टीकरण को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके तहत इस लाभ के लिए ''परिवार नियोजन'' की अतिरिक्त शर्त थोपी जा रही थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मंडी जिले के गोपालपुर ब्लॉक के मोहिन-I केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर याचिकाकर्ता प्रोमिला देवी को नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।

सरकार की मूल नीति (2016 की अधिसूचना) के तहत दो बेटियों वाली महिलाओं को 2 अंक देने का प्रावधान है। विभाग का कोई अधिकारी स्पष्टीकरण जारी कर इसमें अपनी तरफ से नई शर्तें नहीं जोड़ सकता। महिला एवं बाल कल्याण निदेशक द्वारा 2018 में जारी उस स्पष्टीकरण को कोर्ट ने अमान्य माना, जिसमें कहा गया था कि 2 अंक तभी मिलेंगे, जब माता-पिता ने बेटी के जन्म के बाद नसबंदी या परिवार नियोजन अपनाया हो।

कोर्ट ने पाया कि जब याचिकाकर्ता ने अपीलीय अधिकारी के सामने बेटियों वाले अंकों का मुद्दा उठाया था, तो अधिकारी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अथॉरिटी का यह रवैया कानूनन गलत है। साल 2021 में हुई इस भर्ती में अन्य उम्मीदवार को 16 अंक मिले थे, जबकि प्रोमिला देवी को 15.50 अंक मिले।

प्रोमिला देवी के पास तहसीलदार द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाणपत्र था कि उनकी दो बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, फिर भी उन्हें 0 अंक दिए गए। हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि प्रोमिला देवी को दो बेटियों के 2 अतिरिक्त अंक तुरंत दिए जाएं।