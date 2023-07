विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर किया तीखा हमला, कहा- BJP धैर्य रखे, कांग्रेस 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी

Shimla News लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा भाजपा नेता प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे है। उनका कहना है कि 70 लाख लोगों का समर्थन हमारे पास है। कांग्रेस सरकार की तरक्की भाजपा के नेताओं को रास नहीं आ रही है। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुआ कहा कि जयराम ठाकुर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर किया तीखा हमला, कहा- कांग्रेस 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी

शिमला, राज्य ब्यूरो। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा भाजपा नेता प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे है। प्रदेश में 6 महीने पहले कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी। पिछले छः महीने में हर क्षेत्र के विकास कार्य किए जा रहे हैं, नई सोच और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप उन्होंने विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 70 लाख लोगों का समर्थन हमारे पास है। कांग्रेस सरकार की तरक्की भाजपा के नेताओं को रास नहीं आ रही है। सरकार प्रदेश के लोगों के बीच जाकर समस्याओं को सुन कर कर समाधान कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुआ कहा कि जयराम ठाकुर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। विपक्ष को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। राज्य में अस्थिरता का माहौल बनाना सही नहीं है। भाजपा जल्दबाजी न करे: विक्रमादित्य सिंह विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सब युवाओं के साथ खड़े हैं। भर्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जल्दबाजी न करे। अभी सरकार को बने 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हर सरकार का हनीमून पीरियड होता है। सरकार अच्छा काम कर रही है। भाजपा को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

Edited By: Aysha Sheikh