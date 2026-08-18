'उच्च अधिकारियों की तुलना में कर्मचारियों की अधिक जरूरत', विक्रमादित्य ने CM सुक्खू के बयान का किया समर्थन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिमाचल के किसी नेता को स्थान न मिलने को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं गया है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को हिमाचल के नेताओं को उचित अधिमान देना चाहिए था।



शिमला में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रशासनिक सुधारों पर विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आइएएस कैडर को संतुलित करने के प्रयास को सराहनीय बताया।

फील्ड कर्मचारियों की अधिक जरूरत उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी भी इस संबंध में रिपोर्ट दे चुकी है। प्रदेश में उच्चाधिकारियों की तुलना में फील्ड कर्मचारियों की अधिक जरूरत है। कैडर संतुलन से फिजूलखर्ची रुकेगी और सरकारी खजाने को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

138 बंद सड़कें 48 घंटे में बहाल करने का दावा मानसून से अवरुद्ध सड़कों की बहाली को लेकर मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में बंद सभी 138 सड़कें अगले 48 घंटे में यातायात के लिए बहाल कर दी जाएंगी। इसके लिए ग्राउंड जीरो पर 535 मशीनें लगाई गई हैं। अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण बिटुमेन के दाम बढ़ने से ठेकेदारों की असमर्थता के चलते टारिंग कार्य धीमा हुआ है, जिसे मानसून समाप्त होते ही पूरा किया जाएगा।