हिमाचल: वीबी-जी राम जी योजना में 47 नए कार्य शामिल, ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, शिमला।ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत कार्यों की सूची में विस्तार करते हुए इनकी संख्या 328 से बढ़ाकर 375 कर दी है। इस संशोधन में 47 नए कार्य जोड़े गए हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना, आपदा प्रबंधन और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना है।

इस कदम से गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। गांवों में परिवहन की सुविधा के लिए ग्रामीण बस स्टैंड, पार्किंग शेड, दिव्यांगजनों के लिए सीढ़ियां व रैंप, और ढलान वाली सड़कों के किनारे गार्ड रेल लगाने जैसे कार्य नए जोड़े गए हैं। निष्प्रयोज्य बोरवेल के लिए निस्पंदन कक्ष और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए मियावाकी रोपण को बढ़ावा मिलेगा।