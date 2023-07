Shimla: चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर की हत्या, आरोपित चाचा गिरफ्तार

Himachal Pradesh शिमला से रिश्तों को तार-तार करने के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चाचा ने चार साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद घर से कुछ दूरी पर घास में बच्ची का शव को छुपा दिया। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

Shimla: चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर की हत्या : जागरण

शिमला, जागरण संवाददाता: शिमला जिला के उप मंडल कोटखाई से रिश्तों को तार-तार करने के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चाचा ने चार साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद घर से कुछ दूरी पर घास में बच्ची का शव को छुपा दिया। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार नेपाली मूल का है और सेब के बागीचों में दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर बसर करते हैं। पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक बच्ची के माता-पिता शनिवार सुबह सेब बगीचे में काम करने गए थे। बच्ची घर पर एक अन्य बच्चे के साथ खेल रही थी। दोपहर एक बजे जब स्वजन घर लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी। स्वजन बच्ची को तलाशने लगे और 200 मीटर दूर स्थित चाचा के घर के पास बच्ची की चपलें मिलीं। स्वजनों ने चाचा के कर का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। घर से कुछ दूरी पर पड़ा मिला शव इसके बाद बच्ची की तलाश शुरू की गई। घर से कुछ दूरी पर बच्ची का शव घास पर पड़ा मिला। बच्ची के पिता ने अपने चचेरे भाई पर बच्ची का कत्ल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। नेपाली मूल का आरोपित 19 साल का है। गला दबाकर बच्ची की हत्या की गई ठियोग के डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि गला दबाकर बच्ची की हत्या की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

