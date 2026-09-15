हिमाचल: शिमला के रामपुर के पास मंगलाड़ खड्ड में खाई में गिरी गाड़ी, दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, बुशहर। पुलिस स्टेशन रिकांगपिओ से मिली सूचना के अनुसार नौ सितंबर से लापता एक वाहन मंगलवार सुबह रामपुर की मंगलाड़ खड्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला। वाहन में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक तंगलिंग गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, नौ सितंबर से वाहन और उसमें सवार दो लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की ओर से उनकी तलाश की जा रही थी। तलाश के दौरान मंगलवार सुबह मंगलाड़ खड्ड के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिला। वाहन के अंदर दोनों लोग मृत पाए गए।