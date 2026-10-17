मौसम खुलते ही पहाड़ों पर लौटी रौनक, हिमाचल में वीकेंड पर उमड़े सैलानी; शिमला-मनाली के होटलों में 80% तक बढ़ी ऑक्यूपेंसी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम खुलते ही पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। वीकेंड पर शिमला, कसौली मनाली और धर्मशाला में पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटलों में आक्युपेंसी 60 से 80 प्रतिशत रही। लंबे समय तक वर्षा के कारण प्रभावित रहे पर्यटन कारोबार को सैलानियों की बढ़ती संख्या से राहत मिली है।

मनाली में दिन के समय 55 से 60 प्रतिशत आक्यूपेंसी थी जो देर शाम तक बढ़ने की सूचना है। शिमला में नवरात्रों के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल से आने वाले पर्यटकों की संख्या इन दिनों सबसे अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मुंबई और दूसरे राज्यों से भी सैलानी पहाड़ों का रुख किए हैं।

विदेशी पर्यटकों भी काफी तादाद में आ रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ निजी वाहनों का दबाव भी बढ़ा है। इसके कारण प्रमुख सड़कों और पर्यटन स्थलों के आसपास यातायात जाम की समस्या पर्यटन के उत्साह पर भारी पड़ रही है। इन दिनों शारदीय नवरात्रों के अवसर पर कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, शिमला और सिरमौर के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है।

होटलों के साथ होम स्टे में भी ठहर रहे पर्यटक पर्यटन कारोबारियों के लिए यह रौनक आगामी त्योहारों और सर्दियों के पर्यटन सीजन की उम्मीदें बढ़ाने वाली है। पर्यटन सीजन के दौरन किसी भी तरह की विशेष छूट होटलों में नहीं रहती है। आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या के और बढ़ने का अनुमान है।