हिमाचल में आफत की बारिश, 153 सड़कें बंद; अगले 7 दिन तक भारी वर्षा का अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार रविवार को कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, चंबा, कुल्लू व ऊना जिलों में रुक-रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहेगा। 10 अगस्त को कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू और मंडी तथा 11 अगस्त को चंबा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में मूसलसधार वर्षा के कारण अचरनक बाढ़ आने की चेतावनी दी गई है।

पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी-नालों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने और जोखिम न उठाने से बचने की सलाह दी है। मानसून का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण प्राज्य भर में 153 सड़कें भूस्खलन व मलबे के कारण पूरी तरह से ठप हैं।

इसके साथ ही 92 बिजली के ट्रांसफार्मर और 77 पेयजल आपूर्ति योजनाएं बाधित हो गई हैं, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया है और लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में अभी तक 835 करोड़ के नुकसान का आकलन कर लिया गया है। 22 पक्के मकान और 41 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जबकि 92 पक्के मकानों और 156 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है।