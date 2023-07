Himachal: सोलन में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर लगातार गिर रहे पत्थर और मलबा

Himachal Rain हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सोलन में लोक निर्माण विभाग के 70 मुख्य व संपर्क मार्ग बंद हो चुके हैं जबकि जल शक्ति विभाग की 121 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बीते 12 घंटे से बंद पड़ी है। इसके अलावा कालका-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पहाड़ी से लगातार पत्थर तथा मलबा गिर रहा है।

सोलन में मूसलाधार बारिश से मार्ग ध्वस्त : जागरण

शिमला, जागरण संवाददाता: हिमाचल प्रदेश के सोलन में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लोक निर्माण विभाग के 70 मुख्य व संपर्क मार्ग बंद हो चुके हैं जबकि जल शक्ति विभाग की 121 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। सोलन शहर सहित आसपास के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बीते 12 घंटे से बंद पड़ी है। इसके अलावा कालका-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ है व पहाड़ी से लगातार पत्थर तथा मलबा गिर रहा है। कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN