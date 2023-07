Shimla: पेयजल स्रोतों के नजदीक मलवा फेंका तो होगी कार्रवाई, जुर्माने के साथ ही रद्द हो सकता है नक्शा

Shimla घर के निर्माण का काम शुरू करने से पहले खुदाई से निकलने वाले मलबे को पेयजल स्रोतों के आसपास फेंका तो जुर्माना लगेगा साथ ही घर का जो नक्शा पास हुआ वह कैंसल हो सकता है। पेयजल स्त्रोतों में फैल रही गंदगी के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। पेयजल स्त्रोत गिरी व गुम्मा में गाद की समस्या है।

शिमला, जागरण संवाददाता: राजधानी शिमला में घर के निर्माण का काम शुरू करने से पहले खुदाई से निकलने वाले मलबे को कहां पर फैंकना है यह सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई व्यक्ति प्लॉट की कटिंग व खुदाई से निकले मलबे को पेयजल स्रोतों के आसपास मलबा फैंका तो आप पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि आपकी यह गलती आपके घर का नक्शा पास हुआ है उसे कैंसल करवा सकती है। नगर निगम शिमला इसका प्रावधान करने जा रहा है। बीते रोज हुई नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पेयजल स्त्रोतों में फैल रही गंदगी के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। शिमला शहर के लिए मुख्य पेयजल स्त्रोत गिरी व गुम्मा में भी गाद की समस्या है। निगम के ध्यान में आया है कि इन स्त्रोतों में भी लोग मलबा फैंक जाते हैं। जिससे गाद की समस्या रहती है और पंपिग प्रभावित होती है। गाद के कारण बार बार शट डाउन लेना पड़ता है। पेयजल स्रोतों में मलबा फेंकने वालों पर की जाएगी कार्रवाई नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पेयजल स्त्रोतों में मलबा फैंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गिरी व गुम्मा पेयजल योजनाएं शहर से काफी दूर है। इसमें भी गाद की समस्या है और लोग इसमें भी मलबा फैंक जाते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा कि वह इस पर रोक लगाए। सुरेंद्र चौहान ने उपायुक्त के माध्यम से संबंधित विभागों को निर्देश में जाने के लिए पत्र लिखा है। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर को मलबे से किसी तरह से नुकसान ना हो इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। पेयजल स्रोतों में बरसात के दौरान समस्या ना आए इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा है।

