Kinnaur: सात दिन बाद भी बहाल नहीं हुआ सांगला वैली की पंचायतों को जोड़ने वाला रास्ता, जिले में 27 मार्ग अवरुद्ध

Kinnaur News 10 जुलाई से सांगला वैली की तहत आने वाली 7 पंचायतें में अभी भी सड़क मार्ग अवरुद्ध है। जिस कारण दैनिक जरूरत का सामान के साथ इस क्षेत्र में रहने वाली हजारों की आबादी दुनिया से पुरी तरह से कट गई है। वहीं छितकुल क्षेत्र पिछ्ले 10 दिन से विद्युत आपूर्ति नहीं होने से अंधेरे में रहने को मजबूर है।

सात दिन बाद भी बहाल नहीं हुआ सांगला वैली की पंचायतों को जोड़ने वाला रास्ता।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ: किन्नौर जिले में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ व भूस्खलन होने से जिला में संपर्क सड़क मार्ग, बिजली व पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जिला में अभी भी 31 संपर्क सड़क मार्ग अवरूद्ध हैं, विद्युत विभाग के 11 डीटीआर सहित 4 पेयजल आपूर्ति योजनाएं बंद है। सभी विभागों की ओर से अवरूद्ध सड़क मार्गों सहित पेयजल आपूर्ति व विद्युत आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं। वही दूसरी तरह संचार सुविधा भी बाधित हुई है, जबकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 भी भूस्खलन होने से जगह-जगह अवरूद्ध हो रहा है। 10 जुलाई से सांगला वैली की तहत आने वाली 7 पंचायतें में अभी भी सड़क मार्ग अवरुद्ध है। जिस कारण दैनिक जरूरत का सामान के साथ इस क्षेत्र में रहने वाली हजारों की आबादी दुनिया से पुरी तरह से कट गई है। वहीं छितकुल क्षेत्र पिछ्ले 10 दिन से विद्युत आपूर्ति नहीं होने से अंधेरे में रहने को मजबूर है। वहीं शनिवार को सुबह मलिंग नाले के समीप भूस्खलन होने से एनएच 5 पुरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। जिसे बीआरओ की टीम ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए साढ़े तीन बजे के करीब सड़क को बहाल कर दिया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी जल्द से जल्द सड़क मार्ग, पेयजल व विद्युत आपूर्ति बहाल करने की बात कही जा रही है।

Edited By: Mohammad Sameer