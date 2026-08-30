हिमाचल में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत, IGMC शिमला में उपचाराधीन था मरीज; स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत हो गई है। आईजीएमसी अस्पताल शिमला में स्वाइन फ्लू से संक्रमित 64 वर्षीय मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान रामाशीष राम निवासी साईं डोभा डाकघर बिलासपुर सदर के रूप में हुई है। मरीज को 13 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उपचार के दौरान 29 अगस्त को मरीज की स्वाइन फ्लू जांच पॉजिटिव पाई गई।



मरीज की स्थिति पहले से ही गंभीर बनी हुई थी। चिकित्सकीय विवरण के मुताबिक वह इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और लोअर लोब निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। इसके अलावा मरीज में अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी दर्ज थीं।



चिकित्सकों की ओर से मरीज का उपचार किया जा रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो सका। रविवार सुबह करीब 6:46 बजे उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई।

स्वाइन फ्लू ही नहीं अन्य जटिलताएं भी मृत्यु का कारण अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीज पहले से गंभीर फेफड़ों की बीमारी और निमोनिया सहित कई स्वास्थ्य जटिलताओं से ग्रसित थे। ऐसे में उनकी मृत्यु को केवल स्वाइन फ्लू संक्रमण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनकी पूर्ववर्ती गंभीर बीमारियां और उपचार के दौरान उत्पन्न जटिलताएं भी मृत्यु के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं।