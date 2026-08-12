बेसहारा गोवंश पर सुक्खू सरकार का एक्शन प्लान, गोसदनों तक पहुंचाने की बनेगी गाइडलाइन; दूसरे राज्यों के मॉडल पर मंथन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सड़कों और खुले में घूम रहे बेसहारा गौवंश की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। बैठक में बेसहारा गौवंश को सड़कों से उठाकर नजदीकी गोसदन या गो-अभयारण्य तक पहुंचाने के लिए विशेष निर्देशावली तैयार करने पर भी विचार किया गया।

इसमें गौवंश को पकड़ने, परिवहन और संबंधित गोसदन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया। मंगलवार को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक में बेसहारा गौवंश के प्रबंधन को लेकर व्यापक मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौहान ने की। इसमें पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डा. संजीव धीमान सहित टास्क फोर्स के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश में बेसहारा गौवंश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई।

टास्क फोर्स ने दूसरे राज्यों में अपनाए जा रहे माडल का अध्ययन कर हिमाचल में उनकी उपयोगिता पर भी चर्चा की। विशेष रूप से नए गोसदनों और गो-अभयारण्यों के निर्माण तथा पहले से संचालित संस्थानों के रखरखाव और बेहतर संचालन को लेकर सुझाव लिए गए।

टास्क फोर्स ने माना कि समस्या का समाधान केवल नए गोसदन बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौजूदा गोसदनों की क्षमता, प्रबंधन और रखरखाव को भी मजबूत करना होगा। बैठक में बेसहारा गौवंश के लिए व्यावहारिक और दीर्घकालिक व्यवस्था विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

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