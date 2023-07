Himachal Weather Update: हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही, किन्नौर-शिमला में फटा बादल, 3 की मौत, येलो अलर्ट जारी

हिमाचल में वीरवार को वर्षा के कारण हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के पुलिस थाना चिड़गांव के तहत तेलगा में बुधवार रात मकान के आगे डंगा गिरने से नेपाली युवती की मलबे में दबकर मौत हो गई। ऊना जिले के बंगाणा में वीरवार शाम गोबिंद सागर झील में नहाते समय डूबने से जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर की मृत्यु हुई

आफत की वर्षा : तीन की मौत, किन्नौर-शिमला में बादल फटा; ताज बारिश के येलो अलर्ट जारी

