शिमला की ढली मंडी में पहाड़ी से गिरे पत्थर, चपेट में आए कई वाहन; इलाके में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी के सामने वीरवार को पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से अफरा-तफरी मच गई। पहाड़ी से तेज रफ्तार से गिरे पत्थरों की चपेट में कई वाहन आ गए। इनमें एक वाहन को नुकसान पहुंचा है।

हालांकि, अन्य वाहन धुलाई के लिए खड़े थे, जिस कारण उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बाद में इन वाहनों को मौके से हटा दिया गया। ढली सब्जी मंडी के सामने स्थित पहाड़ी बरसात के दौरान हर साल संवेदनशील हो जाती है। बारिश होने के साथ ही यहां से भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है।

इस बार भी बारिश के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। वीरवार को पत्थर गिरने की घटना ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ढली मंडी के सामने की पहाड़ी लंबे समय से भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। बरसात में जमीन खिसकने के साथ बड़े-बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं।