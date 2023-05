शिमला, जागरण डिजिटल डेस्‍क: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। अब बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने मनाली-लेह राजमार्ग को साफ कर दिया है।

#WATCH | After the recent snowfall in higher reaches of Himachal Pradesh, Border Roads Organisation (BRO) has cleared the Manali Leh Highway; Visuals of snow clearance at Baralacha Pass pic.twitter.com/UfQUfdMY8B