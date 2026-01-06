सोलन से स्टार्टअप क्रांति, टयूनिका टेक्नोलाजी के अनुज कोठारी बने मिसाल; दे रहे युवाओं को नौकरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। देश के बड़े महानगर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली पिछले 10 वर्ष में जिस गति से आगे बढ़े हैं, उसके पीछे छोटे कस्बों और गांवों के प्रतिभाशाली युवाओं का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि अब जब महानगरों में रहने की लागत और जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, तो विकास का नया माडल छोटे शहरों की ओर मुड़ रहा है। हिमाचल का सोलन इसी बदलाव की एक मजबूत मिसाल बनकर उभर रहा है।

टयूनिका टेक्नोलाजी स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक अनुज कोठारी का कहना है कि उनके पिता राजस्थान के उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव से निकलकर आगे बढ़े हैं। यही व्यक्तिगत अनुभव उनकी सोच की बुनियाद बना। प्रतिभा किसी शहर की मोहताज नहीं होती, जरूरत सिर्फ सही अवसर और माहौल की होती है।

हमने इसी माह के पहले सप्ताह में आठ युवाओं को नियुक्त किया। इनमें पांच छात्र शिमला स्थित यूआइटी और तीन छात्र हमीरपुर के करियर प्वाइंट विश्वविद्यालय से हैं। हमीरपुर से निखिल शर्मा, प्रित्यांशु डढवालिया, अनुराग ठाकुर, आर्यन शर्मा व काव्य कांगू , नाहन से हर्षिता चौहान, ऊना से रितिक शर्मा व शिमला से आर्यन शर्मा को कंपनी से जोड़ा है।

टयूनिका कंपनी ने इसी सोच के साथ सोलन को एक प्रयोग के तौर पर चुना गया। उद्देश्य था यह साबित करना कि टेक्नोलाजी जैसी हाई-स्किल इंडस्ट्री केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। बीते कुछ समय में यह प्रयोग उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। स्थानीय युवाओं की भागीदारी, कम पलायन और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस ने इस माडल को मजबूती दी। हमारे साथ हर साल प्रदेश के युवाओं की टीम जुड़ती चली जा रही है। सोलन स्थित कंपनी के मुख्य कार्यालय में 35 कर्मचारी काम करते हैं।