    शिमला में गाड़ियों के बाद दुकानें बन रही शरारती तत्वों का शिकार, कसुम्पटी बाजार में दर्जी की दुकान की तहस-नहस

    By Rohit Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    शिमला के कसुम्पटी बाजार में एक दर्जी की दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पीड़ित, चेतराम नेगी ने छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले शिमला में गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

    कसुमप्टी में रात को बंद की दर्जी की दुकान से सुबह मिली तोड़फोड़ (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में अब गाड़ियों के साथ दुकानें भी शरारती तत्वों निशान पर है। इससे पहले जहां अभी तक रात के अंधेरे में गाड़ियों से तोड़फोड के मामले सामने आते थे, तो वहीं अब शरारती तत्वों ने गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

    ताजा मामला शिमला के कसुमप्टी बाजार में पेश आया है। यहां पर रात के अंधेरे में शरारती तत्वों ने एक दुकान के साथ तोड़फोड़ की है। इस बारे में शिकायतकर्ता की ओर से छोटा शिमला थाना में शिकायत दी गई है।

    जानकारी के अनुसार छोटा शिमला थाने में 67 वर्षीय चेतराम नेगी निवासी सीआर टैलर मैन बाजार कसुमप्टी बाजार ने शिकायत दी है। उसने पुलिस को बताया कि कसुमप्टी मुख्य बाजार में उसकी दर्जी की दुकान है।

    वह रात को दुकान बंद करके घर गया और सुबह 8 बजे जब वह दोबारा अपनी दुकान पर पहुंचा तो फिर उसने देखा कि उसकी दुकान से तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद उसने इस बारे में छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शरारती तत्वों को ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इसके अलावा आसपास के लोगों से भी पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    शिमला में रात के अंधेरे में शरारती तत्वों की ओर से गाड़ियों को तोड़ने के मामले सामने आते रहे है। इससे पहले छोटा शिमला थाने के तहत ही नवबहार और विकासनगर में भी गाड़ियों को टूटने के मामले सामने आ चुके है।

    यहां पर पुलिस ने रात के अंधेरे में गाड़ियों से तोड़फोड़ की थी। अब दुकानों से तोड़फोड़ के मामले भी सामने आने लगे है। वहीं इससे पहले ढली और संजौली में भी गाड़ियों के शीशे तोड़ने के मामले भी सामने आ रहे है।