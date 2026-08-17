शिमला जिला परिषद चुनाव की आज स्पष्ट हो सकती है तस्वीर, हाई कोर्ट में पक्ष रखेगी सरकार; भाजपा-कांग्रेस दोनों का दावा

जागरण संवाददाता, शिमला। जिला परिषद शिमला के गठन और चुनाव न करवाने को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। जिला परिषद के चुनाव और गठन को लेकर पिछले काफी समय से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। कोर्ट की ओर से आने वाले निर्देशों के बाद ही जिला परिषद के गठन को लेकर आगामी कार्रवाई का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।



शिमला जिला परिषद के चुनाव न करवाने को लेकर भाजपा समर्थित 13 सदस्यों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में जिला परिषद के चुनाव और गठन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं।



याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस दिशा में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। शिमला जिला में 31 मई को पंचायत चुनाव करवाए गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही जिला परिषद में बहुमत को लेकर राजनीतिक खींचतान चल रही है।

भाजपा का बहुमत का दावा भाजपा का दावा है कि उसके समर्थन में 13 जिला परिषद सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास 10 सदस्य होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा दो सदस्य ऐसे हैं, जिन पर दोनों ही दल अपना समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। इसी वजह से जिला परिषद में बहुमत को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने समर्थक सदस्यों की संख्या के आधार पर जिला परिषद में बहुमत होने का दावा किया था। भाजपा का कहना है कि उसके पास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त समर्थन है।