शिमला जिला परिषद चुनाव पर सरकार ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष, चुनावी प्रक्रिया के लिए दिन तय; HC ने फैसला सुरक्षित रखा

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मई 2026 में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव के बाद, जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव न होने से जुड़ी याचिका पर विस्तृत सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आगामी विधानसभा सत्र के कारण जिलाधीश शिमला की व्यस्तता को देखते हुए जिला परिषद की आगामी बैठक 10 सितंबर को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।



न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले पर सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जानबूझकर प्रक्रिया लटकाने का आरोप इस याचिका में प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ममता और 12 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उपायुक्त शिमला को जल्द से जल्द वैधानिक बैठक बुलाकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराने के निर्देश जारी करने की मांग की थी।