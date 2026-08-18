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शिमला जिला परिषद चुनाव पर सरकार ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष, चुनावी प्रक्रिया के लिए दिन तय; HC ने फैसला सुरक्षित रखा

By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Tue, 18 Aug 2026 05:16 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में देरी पर फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार ने 10 सितंबर को बैठक निर्धारित की है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर प्रक्रिया लटकाने का आरोप लगाया है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हिमाचल हाई कोर्ट ने शिमला जिला परिषद चुनाव पर फैसला सुरक्षित रखा।

  2. सरकार ने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के लिए 10 सितंबर तय की।

  3. याचिकाकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मई 2026 में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव के बाद, जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव न होने से जुड़ी याचिका पर विस्तृत सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आगामी विधानसभा सत्र के कारण जिलाधीश शिमला की व्यस्तता को देखते हुए जिला परिषद की आगामी बैठक 10 सितंबर को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले पर सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 

जानबूझकर प्रक्रिया लटकाने का आरोप

इस याचिका में प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ममता और 12 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उपायुक्त शिमला को जल्द से जल्द वैधानिक बैठक बुलाकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराने के निर्देश जारी करने की मांग की थी।

यह है समीकरण

25 में से 11 सदस्य भाजपा समर्थित होने का दावा है, इसके अलावा दो निर्दलीय सदस्य भी बीजेपी के पक्ष में बताए जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस समर्थित 10 सदस्य होने का दावा है, जबकि दो अन्य निर्दलीय सदस्य हैं। 

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