शिमला जिला परिषद चुनाव पर संग्राम: देरी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, CM सुक्खू और जयराम के बीच छिड़ा वाकयुद्ध

राज्य ब्यूरो, शिमला। जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर हिमाचल का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। जिला परिषद सदस्यों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव करवाने की मांग उठाई है। सदस्यों ने राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल सरकार और उपायुक्त शिमला को प्रतिवादी बनाया है व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग उठाई है।

सीएम सुक्खू ने कसा था तंज वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा आंदोलन और धरने की दी गई चेतावनी पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को जिला परिषद सदस्यों को पंचकूला ले जाने के बजाय उनके साथ धरने पर बैठना चाहिए था।



उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि आखिर पार्टी को किस बात की घबराहट है, जो सदस्यों को बार-बार हिमाचल से बाहर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब जिला प्रशासन ने बैठक तय की थी, तब भाजपा सदस्य वहां नहीं पहुंचे और पंचकूला चले गए।