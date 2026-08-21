Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

शिमला जिला परिषद चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस में सियासी हलचल हुई तेज, 2 सदस्यों का खेल; कौन मारेगा बाजी?

By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 06:51 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है।

शिमला जिला परिषद के भाजपा समर्थित सदस्य जयराम ठाकुर के साथ। जागरण आर्काइव

शिमला जिला परिषद के भाजपा समर्थित सदस्य जयराम ठाकुर के साथ। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने शिमला जिला परिषद चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

  2. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बहुमत के लिए अपनी रणनीति तेज की।

  3. शिमला जिला परिषद में बहुमत के लिए 13 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने जोड़तोड़ और रणनीति तेज कर दी है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव की तारीख तय होते ही भाजपा और कांग्रेस की ओर से बहुमत का दावा पेश करने की तैयारी है। अब दोनों को ही हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

यह है समीकरण

जिला परिषद शिमला में कुल 25 सदस्य हैं और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव में बहुमत के लिए 13 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। भाजपा पहले ही 13 सदस्यों के समर्थन का दावा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के पास भी वर्तमान में करीब 11 सदस्यों का समर्थन बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दो और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है।

बहुमत का खेल

भाजपा ने दावा किया है कि उसके साथ 13 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस भी अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी है। दोनों दलों की नजर उन सदस्यों पर है, जिनका रुख अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि कांग्रेस भाजपा समर्थित किसी सदस्य को अपने पाले में लाने में सफल रहती है तो वह भी बहुमत का दावा मजबूत कर सकती है। वहीं भाजपा अपने समर्थन को बनाए रखने के साथ अन्य सदस्यों से संपर्क साध रही है।

हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित

मई 2026 में हुए पंचायती राज चुनावों के बाद जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया गया था। मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आगामी विधानसभा सत्र के कारण जिलाधीश शिमला की व्यस्तता को देखते हुए जिला परिषद की अगली बैठक 10 सितंबर को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। 

अब हाई कोर्ट के फैसले पर दोनों दलों की नजर है। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो शिमला जिला परिषद में बहुमत जुटाने को लेकर सियासी तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल में SDM और BDO ने लिए सात फेरे, पांगी में तैनात हैं दोनों युवा HAS अधिकारी अमनदीप और आस्था 