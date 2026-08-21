शिमला जिला परिषद चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस में सियासी हलचल हुई तेज, 2 सदस्यों का खेल; कौन मारेगा बाजी?

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने जोड़तोड़ और रणनीति तेज कर दी है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव की तारीख तय होते ही भाजपा और कांग्रेस की ओर से बहुमत का दावा पेश करने की तैयारी है। अब दोनों को ही हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

यह है समीकरण जिला परिषद शिमला में कुल 25 सदस्य हैं और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव में बहुमत के लिए 13 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। भाजपा पहले ही 13 सदस्यों के समर्थन का दावा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के पास भी वर्तमान में करीब 11 सदस्यों का समर्थन बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दो और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है।

बहुमत का खेल भाजपा ने दावा किया है कि उसके साथ 13 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस भी अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी है। दोनों दलों की नजर उन सदस्यों पर है, जिनका रुख अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि कांग्रेस भाजपा समर्थित किसी सदस्य को अपने पाले में लाने में सफल रहती है तो वह भी बहुमत का दावा मजबूत कर सकती है। वहीं भाजपा अपने समर्थन को बनाए रखने के साथ अन्य सदस्यों से संपर्क साध रही है।