Shimla Weather Update: बारिश के कारण सेब सीजन चुनौतीपूर्ण, सड़क के हालात हुए बद से बदत्तर

शिमला, जागरण संवाददाता: सेब सीजन के लिए इस बार संपर्क सड़कों की हालात चुनौती पूर्ण होगी। ऊपरी शिमला के संपर्क सड़कों हालत अभी से ही बहुत ज्यादा खराब है। बारिश से सड़क के हालात बद से बदत्तर होती जा रही है। ठियोग के मधान गांव तक की में सड़क खराब है। यहां से लोगों को अपनी गाड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ रही है। सड़क के किनारे कई जगह पर भूस्खलन भी हुआ है। स्थानीयों लोगों की मदद से अपनी गाड़ियां यहां से निकाल रहें है। गाड़ी को रस्सी से खींच कर निकाला जा रहा है। बारिश के कारण सड़कों में पहुंचा मलबा पिछले दिन हुई बारिश के कारण सड़कों में मलबा पुहंच गया है। बागवानों को अब डर सताने लगा है कि सेब सीजन में क्या होगा। सेब सीजन में यहां से किस प्रकार से सेब को मुख्य सड़क तक कैसे पहुंचना है। अमूमन सेब सीजन बरसात के दौरान ही शुरू होता है। हर बार बरसात के दौरान सेब को मंडी तक पहुंचाने के लिए काफी पहले से ही कसरत शुरू हो जाती है। सेब सीजन भी हो रहा धीरे-धीरे शुरू इस बार बरसात तो शुरू हो चुकी है, सेब सीजन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ठियोग के मधान गांव के बागवानो को भी ऐसी ही कहानी है। ठियोग की मुख्य सड़क से गांव की दूरी आठ किलोमीटर की है, इसमें दो किमी की सड़क कच्ची है। ये कच्ची सड़क पार करवा कर सेब को टारिंग वाली सड़क तक पहुंचाना बागवानों के लिए अभी से ही चिंता बनी है। स्थानीय बागवान राहुल कंवर ने बताया कि यहां पर लिंक सड़कों की हालात बहुत ज्यादा खराब है। अभी से सड़को की हालात ये है जब सेब सीजन होगा तो इसकी हालात और ज्यादा खराब होगी। बारिश के समय यहां से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाती है। पंकज वर्मा ने कहा कि सड़क अभी से ही बहुत खराब है। सेब सीजन इन सड़कों से सेब ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है। पिछले दिन हुए बारिश के कारण यहां से गाड़ी को रसी से खींच कर निकाला गया है। बारिश आने से पूरी सड़क में बंद हो जाती है।

