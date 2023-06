Shimla Weather News हिमाचल प्रदेश में मानसून के पहुंचते ही जमकर वर्षा हो रही है। पांच दिनों के अंदर प्रदेश के छह जिलों में सामान्य से 40 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इनमें मंडी सोलन शिमला सिरमौर बिलासपुर व हमीरपुर जिले शामिल हैं। मंडी व सोलन जिलों में जून में 10 साल बाद इतनी अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

Shimla Weather: मानसून के पहुंचते ही जोरदार हुई बारिश, छह जिलों में सामान्य से 40 प्रतिशत अधिक बरसे मेघ

शिमला, जागरण संवाददाता। प्रदेश में मानसून के पहुंचते ही जमकर वर्षा हो रही है। पांच दिन में प्रदेश के छह जिलों में सामान्य से 40 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इनमें मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर व हमीरपुर जिले शामिल हैं। मंडी व सोलन जिलों में जून में 10 साल बाद इतनी अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 118 मिलीमीटर दर्ज की गई वर्षा इसी तरह कुल्लू व सिरमौर में 2017 के बाद अधिक वर्षा जून में इस बार हुई है। प्रदेश में अब तक 118 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक है। पांच दिन में भारी वर्षा से मक्की और खरीफ की अन्य फसलों को करीब 20 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। सब्जी उत्पादकों को भी इसके कारण नुकसान उठाना पड़ता है।

