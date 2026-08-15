शिमला में बनेंगे पांच साइकिल ट्रैक, अगस्त के अंत तक परियोजना को अंतिम रूप देने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को साइकिलिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच नए साइकिल ट्रैक विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है।

इन ट्रैक को शहर और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ते हुए विकसित किया जाएगा। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अगस्त महीने के अंत तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

प्रस्तावित योजना के तहत शिमला और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में साइकिल ट्रैक विकसित किए जाने हैं। इनमें ग्लैन से समरहिल, पोचल हिल -कुफरी, मशोबरा-कुफरी, कुफरी-चायल और जाखू क्षेत्र के साइकलिंग ट्रेक को शामिल किया गया है। इन मार्गों पर साइकिलिंग के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक ट्रैक विकसित करने की योजना है, ताकि पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद साइकिल से भी ले सकें।

परियोजना का प्रारंभिक खाका वन विभाग की ओर से पर्यटन विभाग के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। ट्रैक के लिए आवश्यक भूमि, मार्ग की स्थिति, पर्यावरणीय पहलुओं और अन्य तकनीकी जरूरतों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए संबंधित विभागों के समक्ष रखा जाएगा।

साइकिल ट्रैक परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से फंडिंग प्रस्तावित है। परियोजना को एडीबी के सहयोग से विकसित किए जाने की योजना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पर्यटन को मिलेगा नया विकल्प शहर में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। साइकिल ट्रैक बनने से पर्यटकों को शहर और आसपास के क्षेत्रों को अलग तरीके से देखने का अवसर मिलेगा। स्थानीय युवाओं और साइकिलिंग के शौकीनों को भी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा।