सुंदरु खड्ड पर लगा अस्थाई पुल, स्‍थानीय लोगों ने ली राहत की सांस

रोहड़ू, संवाद सूत्र: रोहडू उपमंडल के जांगलिख गांव के बाशिंदों के लिए साथ लगती सुंदरू खड्ड पर लगा अस्थाई पुल लगातार भारी बारिश के चलते खड्ड का जल स्तर बढ़ने से बह गया था। इसके बाद करीब सप्ताह तक यहां के सैंकड़ों लोगों का शेष दुनिया से संपर्क कट गया था। लेकिन प्रदेश सरकार व प्रशासन की गंभीरता के साथ स्थानीय लोगों के साहसिक प्रयासों के फलस्वरूप अब यहां पर लकड़ी का अस्थाई पुल लगाकर लोगों को राहत मिल गई है। स्‍थानीय लोगों पर सबसे बड़ी समस्‍या हो सकती थी खड़ी यहां के स्थानीय लोगों पर सबसे बड़ी समस्या तो उस समय खड़ी हो सकती थी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता और उसे इस स्थिति में खड्ड को पार कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता। लोगों के पास इस खड्ड को पार किए बिना और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए और हालात के थोड़ा सामान्य होने पर सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा ने एसडीएम रोहडू सन्नी शर्मा व डीएफओ रोहडू शहनवाज भट्ट सभी विभागों के साथ मौके पर पहुंच कर यहां पर जल्द लकड़ी का अस्थाई पुल लगाने के निर्देश दिए। 48 घंटों के भीतर बनाया गया पुल इसके बाद अगले 48 घंटों के भीतर यहां पुल निर्माण को पूरा कर लिया गया है। इस पुल के लगने से जहां क्षेत्र की सैंकड़ों जनता ने राहत की सांस ली है वही प्रदेश सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा सहित स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। सड़क सुविधा से अब तक महरूम एवं विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों को हर साल झेलते आ रहे जांगलिख के ग्रामीणों के लिए यह पहला मौका नहीं है। बार-बार बह जाता है पुल यहां पर हर साल जल स्तर बढ़ने से खड्ड में भारी मलबा आ जाने से अस्थाई पुल बार-बार बह जाता है वहीं कलवट बंद होने से यह समस्या और विकराल हो जाती है। जिसको देखते हुए यहां के लोगों ने सरकार से सुंदरु खड्ड पर स्थायी और पक्का पुल बनाने की मांग फिर से रखी है।

