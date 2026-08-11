पंजाब के नशा तस्कर पर शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन, 7 लग्जरी गाड़ियों समेत 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त
शिमला पुलिस ने पंजाब के एक बड़े नशा तस्कर दीपक कुमार उर्फ कर्णी बराड़ की 2.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इस कार्रवाई में लग्जरी वाहन, व्यावसाय ...और पढ़ें
HighLights
शिमला पुलिस ने पंजाब के नशा तस्कर की संपत्ति जब्त की।
2.09 करोड़ रुपये की संपत्ति में वाहन, मकान, व्यवसाय शामिल।
नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
जागरण संवाददाता, शिमला। चिट्टे के खिलाफ चल रहे अभियान में हिमाचल प्रदेश की शिमला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शिमला पुलिस ने पंजाब के तस्कर की 2 करोड़ नौ लाख रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर ने कहा कि बैकवर्ड लिंक की जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने बठिंडा निवासी चिट्टा तस्करी के कथित मुख्य सरगना दीपक कुमार उर्फ कर्णी बराड़ और उसके सहयोगियों से जुड़ी करीब 02 करोड़ 09 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। इनमें लग्जरी वाहन, व्यावसायिक संपत्तियां, मकान और बैंक में जमा राशि शामिल है।
शिमला में 16 ग्राम चिट्टे समेत पकड़ा था आरोपित
एएसपी ने कहा कि इसी वर्ष 20 जून को शिमला पुलिस की विशेष टीम ने कनलोग स्थित एक होम स्टे में गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर बठिंडा निवासी गोपाल कुमार को करीब 16 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में आगे की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने इस खेप के कथित पैडलर गुरवचन उर्फ गुरु को मोहाली से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तलाशी के दौरान 162 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी बठिंडा निवासी दीपक कुमार उर्फ कर्णी बराड़ के लिए नशे का नेटवर्क चला रहे थे।
बठिंडा में की संयुक्त कार्रवाई
इसके बाद शिमला पुलिस ने बठिंडा में संयुक्त कार्रवाई कर दीपक कुमार उर्फ कर्णी बराड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला 100 ग्राम चिट्टे की तस्करी से संबंधित है। उसके खिलाफ अदालत में तीन मामले चल रहे हैं, जिनमें एक एनडीपीएस अधिनियम से जुड़ा बताया गया है।
छह महीने में खाते में 50 लाख का लेनदेन
एएसपी ने बताया कि कर्णी बराड़ के बैंक खाते की जांच में छह महीने के भीतर करीब 50 लाख रुपये का लेनदेन सामने आया, जबकि इससे पहले खाते में बहुत कम लेनदेन था। लेनदेन पर संदेह होने के बाद एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय जांच शुरू की गई। जांच में नशा तस्करी से अर्जित करीब 2.09 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया गया।
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यह संपत्तियां हुई जब्त
जब्त संपत्तियों में फॉर्च्यूनर, एंडेवर, टाटा सफारी, जेट्टा, वरना और स्विफ्ट समेत कई वाहन, दो व्यावसायिक संपत्तियां एस-4 स्पोर्ट्स क्लब और एस-4 कार वॉश, एक आवासीय मकान तथा बैंक में जमा राशि शामिल है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस नशा तस्करों की करीब 6.48 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।