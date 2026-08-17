स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लड़की को किया ब्लैकमेल, शिमला महिला पुलिस सिरमौर से पकड़ लाई आरोपित युवक को
शिमला पुलिस ने एक महिला की निजी वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने के आरोप में 21 वर्षीय युवक अंकुश चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
HighLights
युवक ने महिला की निजी वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया।
शिमला पुलिस ने सिरमौर निवासी आरोपी अंकुश चौहान को पकड़ा।
पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर माध्यम से महिला की निजता और गरिमा को प्रभावित करने के मामले में शिमला पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर 20 वर्षीय युवती के निजी वीडियो की अनधिकृत स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर उसे ब्लैकमेल करने और वीडियो को वेबसाइट व सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित करने का प्रयास करने का आरोप है।
तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने जिला सिरमौर निवासी अंकुश चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवती की शिकायत पर 12 जुलाई को महिला पुलिस थाना बीसीएस शिमला में मामला दर्ज किया गया था।
शिकायत में युवती ने बताया था कि उसके निजी वीडियो की बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई। इसके बाद वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया गया और विभिन्न वेबसाइट और सामाजिक माध्यमों के जरिये वीडियो के अवैध प्रसारण का प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।
पुलिस ने गिरफ्तार किया युवक, मोबाइल कब्जे में लिया
जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने अंकुश चौहान को 15 अगस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित का मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है, जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल की जांच से मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आ सकते हैं।
रिमांड पर कड़ी पूछताछ करेगी पुलिस
आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद 17 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपित से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निजी वीडियो की रिकॉर्डिंग किस तरह की गई, उसे किस माध्यम से साझा करने का प्रयास किया गया और इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं।
पुलिस की महिलाओं को सलाह
शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में पीड़िता की पहचान और गरिमा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। साइबर माध्यम से महिलाओं की निजता प्रभावित करने वाले मामलों में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि निजी सामग्री के दुरुपयोग या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस को शिकायत दें।
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