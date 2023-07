Shimla News: विक्रमादित्य सिंह की आला IAS अधिकारी को चेतावनी, कहा- लक्ष्मण रेखा लांघने की न करें कोशिश

Shimla News विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार के आला आईएएस अधिकारी को चेतावनी दी है कि वह लक्ष्मण रेखा लगने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि सचिवालय में चर्चा करते हुए प्रस्ताव कुछ और तैयार होता है। परवाणू से आगे प्रस्ताव बदल जाता है इस संबंध में उन्होंने आईएएस अधिकारी को आड़े हाथों लिया। उन्‍होंने कहा‍ कि कुछ अधिकारी लक्ष्मण रेखा लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

विक्रमादित्य सिंह की आला IAS अधिकारी को चेतावनी, कहा- लक्ष्मण रेखा लांघने की न करें कोशिश

