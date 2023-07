Himachal Pradesh News: सचिवालय में अधिकारियों तक ऑनलाइन पहुंचेगी डाक, अभी ई-ऑफिस नहीं हुई सरकार

हिमाचल प्रदेश के शिमला में सचिवालय में अधिकारियों तक डाक ऑनलाइन पहुंचेगी। प्रत्येक कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जिम्मेदारी होगी कि ई-आफिस के तहत कार्य किया जाए। सरकार के दावों की पोल अधिकारियों की टेबल पर एक के बाद एक फाईलों के लगने वाले ढेर ई-आफिस के असफल होने की कहानी बयां कर रहे हैं। कई जगह इंटरनेट सिस्टम की कमी भी उजागर हो रही है।

सचिवालय में अधिकारियों तक ऑनलाइन पहुंचेगी डाक, अभी ई-ऑफिस नहीं हुई सरकार

शिमला, राज्य ब्यूरो: राज्य सचिवालय में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक और विभिन्न विभागों से डाक बाबू मंत्रियों के कार्यालय नहीं आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऐसे लिखित आदेश जारी किए गए हैं कि हर स्तर पर विभागीय पत्र ई-आफिस के जरिये चलेंगे और आला अधिकारी तक पहुंचेंगे। इसी तरह से पत्र ऊपर से नीचे तक जाएंगे। सूचनार्थ जारी होने वाले पत्र लेकर कर्मी एक कमरे से दूसरे कमरे को नहीं जाएगा। ई-ऑफिस के तहत किया जाएगा कार्य प्रत्येक कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जिम्मेदारी होगी कि ई-आफिस के तहत कार्य किया जाए। सरकार के दावों की पोल अधिकारियों की टेबल पर एक के बाद एक फाईलों के लगने वाले ढेर ई-आफिस के असफल होने की कहानी बयां कर रहे हैं। यदि सचिवालय की ही बात की जाए तो केवल अस्सी फीसदी कार्य ई-आफिस प्रणाली के तहत हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पूरी तरह से आनलाइन कार्य को पूरा कर रहा है। शिमला में 80 प्रतिशत तक ई-ऑफिस के तहत हो रहा कार्य प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला में 80 प्रतिशत तक काम ई-आफिस प्रणाली के तहत हो रहा है जबकि विभागों में 60 प्रतिशत। सचिवालय में डाक लेकर मंत्रियों, अधिकारियों के कार्यालयों में लेकर जाने की व्यवस्था खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। निचले स्तर से लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय तक डाक का सभी स्तर पर अधिकारी आनलाइन आदान-प्रदान करेंगे। 1 जुलाई से ई-आफिस करने का वादा था सरकार ने समूचा प्रशासनिक कार्य ई-आफिस प्रणाली से करने का वादा किया था। अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली का दिया जा रहा प्रशिक्षण दो वर्ष पहले से ई-आफिस प्रणाली के तहत कार्य करने की शुरूआत हुई थी। पिछले छह माह से सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों व अधिकारियों को ई-आफिस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अधिकारी प्रणाली समझ नहीं रहे ई-आफिस प्रणाली को आत्मसात करने के लिए अधिकारी स्तर पर लचरता नजर आ रही है। विभागीय निदेशालयों में अधिकारी पीछे चल रहे हैं। कई जगह इंटरनेट, सिस्टम की कमी भी उजागर हो रही है।

Edited By: Himani Sharma