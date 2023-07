केलंग से जुड़ा लेह अब सीमा सड़क संगठन केलंग-मनाली सड़क को बहाल करने में जुटा है। ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण सड़क कई जगह से टूट गई है। सड़कों को ठीक करने में तीन से चार दिन लग सकते हैं।

Shimla News: केलंग-लेह मार्ग बहाल, 1018 सड़कें व 2498 ट्रांसफार्मर बंद; शिमला से घंडल तक बसें शुरू

शिमला, जागरण संवाददाता : केलंग से जुड़ा लेह अब सीमा सड़क संगठन केलंग-मनाली सड़क को बहाल करने में जुटा है। ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण सड़क कई जगह से टूट गई है। सड़कों को ठीक करने में तीन से चार दिन लग सकते हैं। शिमला से घंडल तक बसें शुरू मनाली के वशिष्ठ चौक से नेहरूकुंड तक सड़क को अधिक नुकसान हुआ है। शिमला-कांगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला जिला के घंडल में बंद है और जल्दी खुलने की संभावना नहीं है। इसलिए परिवहन निगम ने लोगों की परेशानी को देखते हुए शिमला से घंडल तक बसें शुरू की है। 1018 सड़कें व 2498 ट्रांसफार्मर बंद निचले हिमाचल से शिमला जाने वाली बसें घंडल से शिमला से आ रहे यात्रियों को लेकर मुड़ेंगी। प्रदेश में लगभग 1018 सड़कें व 2498 ट्रांसफार्मर बंद हैं। चार दिन बीत जाने के बाद भी कालका-शिमला रेललाइन पर ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई हैं। वीरवार शाम को हुई वर्षा के कारण रेललाइन पर भूस्खलन हो गया है।

Edited By: Nidhi Vinodiya