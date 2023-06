मनाली के बाद अब शिमला में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी, जानें कितनी देना होगा फीस

Shimla प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अब मनाली की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार ई-वाहनों का उपयोग करके राज्य को 2026 तक हरित राज्य घोषित करना चाहती है। ग्रीन टैक्स लेने के पीछे स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि इसे लागू करने से क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है।

मनाली के बाद अब शिमला में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। Green Tax In Shimla: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अब मनाली की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। ग्रीन टैक्स लेने के पीछे स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि इस क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त रखना है। इसी तरह का ग्रीन टैक्स राज्य मुख्यालय शिमला में लगाने का विचार चल रहा है। ताकि नगर निगम को ग्रीन टैक्स से आय हो सके। धूमल सरकार में शुरू हुई थी ग्रीन क्रेडिट योजना करीब आठ साल पहले भी इसी तरह की कवायद शुरू की गई थी। लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई थी। प्रेम कुमार धूमल सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत प्रदेश में निजी भूमि पर पेड़-पौधे लगाने की पहल हुई थी। जोकि विश्व बैंक की ओर से निर्धारित मापदंडों के तहत किया जाना था। उसके बाद प्रदेश में ग्रीन क्रेडिट को लेकर आगे काम नहीं हो सका था। प्रदेश को हरित राज्य घोषित करना चाहती है सरकार हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार ई-वाहनों का उपयोग करके राज्य को 2026 तक हरित राज्य घोषित करना चाहती है। इसके तहत शुरू किए प्रयासों के मद्देनजर केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने का मामला भी उठाया गया था। ग्रीन टैक्स प्रक्रिया के तहत बस, ट्रक के 300, कार के 200 और दोपहिया वाहन के लिए 50 रुपये ग्रीन फीस लेने की तैयारी की जारी है। सीएम से हो चुकी है चर्चा हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शहरी विधायक हरीश जनारथा के साथ नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में ग्रीन फीस पर चर्चा हो चुकी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रीन टैक्स को जल्द ही शिमला में लागू कर दिया जाएगा। मनाली में पर्यटक दे रहे ग्रीन फीस गौरतलब है कि शिमला से पहले मनाली में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स की वसूली की जा रही है। मनाली में वाहनों में लगे फास्टैग से फीस ली जा रही है। इससे यहां बैरियर लगाकर गाड़ियां रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। फास्टैग से चंद सेकंड में यह फीस कट जाती है। जिनके पास फास्टैग नहीं है, उनसे नकद फीस ली जा रही है।

