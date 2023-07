आंखों के सामने ढह गया आशियाना; शिमला के ननखड़ी में ढहा तीन मंजिला मकान, 50 लाख का नुकसान

Shimla House Collapsed कई दिनों से मकान के आसपास पानी बहुत अधिक बह रहा था जिस कारण मकान खतरे की जद में आ गया था। जिसे देखते हुए बलबीर ने समय रहते मकान को खाली कर दिया और अपने परिवार व घर के सामान को सुरक्षित कर दिया अन्यथा इसमें किसी की भी जान जा सकती थी। तीन मंजिला घर में छह कमरे थे।

शिमला के ननखड़ी में ढहा तीन मंजिला मकान

Your browser does not support the audio element.

ननखड़ी/शिमला, संवाद सूत्र। तहसील ननखड़ी की बड़ोग पंचायत के पुनन गांव में मंगलवार को एक तीन मंजिला मकान परिवार की आंखों के सामने ढह गया। अच्छी बात यह रही कि मकान गिरने के खतरे को भांपते हुए दो दिन पूर्व ही घर को खाली करवा दिया था। इससे मकान मालिक की करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। सूचना के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब चार बजे पुनन में बलबीर मेहता पुत्र प्रभुदयाल मेहता का तीन मंजिला मकान उनकी आंखों के सामने ही जमींदोज हो गया। क्षेत्र में बीते कई दिनों से हो रही बारिश के कारण जगह जमीन ढीली होने और पानी के नाले चलने की सूचनाएं आ रही हैं। समय रहते खाली कर दिया था मकान इस मकान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई दिनों से मकान के आसपास पानी बहुत अधिक बह रहा था, जिस कारण मकान खतरे की जद में आ गया था। जिसे देखते हुए बलबीर ने समय रहते मकान को खाली कर दिया और अपने परिवार व घर के सामान को सुरक्षित कर दिया, अन्यथा इसमें किसी की भी जान जा सकती थी। तीन मंजिला घर में छह कमरे थे। इतना ही इसके साथ बने तीन और मकान भी खतरे की जद में हैं। जिन्हें भी प्रशासन ने खाली करवा दिया है। तहसीलदार ननखड़ी गुरमीत नेगी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घर ढहने से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है और प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी

Edited By: Rajat Mourya