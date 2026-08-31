शिमला के उत्पाती बंदर बने जानलेवा, हमले से बचते दोमंजिला भवन की छत से गिरी महिला; IGMC के ICU में भर्ती

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोअर सिमिट्री क्षेत्र में रविवार को बंदरों के हमले से बचने के प्रयास में एक महिला दोमंजिला भवन से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए आईजीएमसी पहुंचाया गया, जहां आईसीयू में इलाज चल रहा है।



लोगों के अनुसार पिछले तीन-चार दिनों से क्षेत्र में आवारा कुत्तों के काटने की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। रविवार सुबह एक बच्ची को कुत्तों के काटने की सूचना मिलने के बाद लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई।

सड़क व छतों पर फेंका जा रहा भोजन लोगों का कहना है कि कुछ स्थानों पर सड़कों और छतों पर कुत्तों व बंदरों के लिए भोजन फेंका जाता है। इससे बड़ी संख्या में उत्पाती बंदर एकत्रित हो जाते हैं और कई बार लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने विशेषकर रात के समय छतों और रास्तों में बचा हुआ भोजन न फेंकने की अपील की है।

क्या कहना है पार्षद का पार्षद ने बताया कि नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कार्रवाई के लिए तैयार है। प्रभावित बच्ची के इलाज और टीकाकरण से संबंधित दस्तावेज भी निगम को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निगम से बंदरों तथा आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके।